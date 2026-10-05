Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30’un altına indi: Bakan Şimşek’ten 'düşüş' açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan verileri değerlendirirken yıllık enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30’un altına gerilemesini öne çıkardı.

57 AYDA YÜZDE 30'UN ALTINA İNDİ

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yıllık enflasyon 57 ay sonra (Kasım 2021) yüzde 30’un altına geriledi. Dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor” ifadelerini kullandı.

GIDA, EĞİTİM VE KİRA ENFLASYONUNDA GERİLEME

Şimşek, eylül ayında gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yıllık yüzde 27,6 olduğunu belirtti.

Kural bazlı düzenlemelerin de katkısıyla eğitim enflasyonunun yıllık 17,5 puan düştüğünü aktaran Şimşek, eğitim enflasyonunun yüzde 48,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Yıllık kira enflasyonunun ise geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyerek yüzde 41,3’e indiğini belirten Şimşek, öncü göstergelerin kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ettiğini savundu.

PETROL FİYATLARINA KARŞI EŞEL MOBİL ADIMI

Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkıldığını belirten Şimşek, Merkez Bankası’nın savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesapladığını aktardı.

ŞİMŞEK SONUÇLA ÖVÜNDÜ

Konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalara devam edileceğini belirten Şimşek, 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonundaki ataletin azalmasının ve emtia fiyat artışlarının etkisinin zayıflamasının enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacağını ifade etti.

Şimşek’in paylaşımında yer alan “57 ay sonra yüzde 30’un altına geriledi” vurgusu ise açıklanan yüzde 29,73’lük yıllık enflasyon üzerinden hükümetin elde edilen sonucu öne çıkarması olarak dikkat çekti.