Enflasyon beklentilerinde sınırlı yükseliş
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentilerinde sınırlı yükseliş izlenirken, yıl sonu ve 12 ay sonrasına ilişkin kur beklentileri ise geriledi. 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise aynı düzeyde kaldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı.
Ankete göre piyasa katılımcılarının gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi yüzde 37,47 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 37,34 olarak belirlenmişti.
Kasım anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 67,78'den yüzde 68,06'ya yükseldi.
24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 21,17'den yüzde 20,76'ya düştü.
KUR BEKLENTİLERİ GERİLEDİ
TCMB'nin düzenlediği Kasım anketinde yıl sonu Dolar/TL beklentisi 19,54 oldu. Önceki ankette bu beklenti 19,82 olarak belirlenmişti.
12 ay sonrası dolar/TL kuru beklentisi de 23,61 seviyesinden 23,35 seviyesine geriledi.
Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.
2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak kaydedildi.
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