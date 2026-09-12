Enflasyon ve istihdam beklentiyi aştı: Fed'den 'şahin' adım gelebilir

ABD Merkez Bankası (Fed), 15-16 Eylül tarihlerinde küresel piyasaların yönünü belirleyecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesinde açıklanan güçlü makroekonomik veriler ve Fed Başkanı Kevin Warsh'un şahin mesajları, 25 baz puanlık faiz artışı beklentilerini zirveye taşıdı.

ENFLASYON İNATÇI, İSTİHDAM GÜÇLÜ

Faiz kararında belirleyici olan iki temel veri, enflasyon ve istihdam, ABD ekonomisinde sıcaklığın devam ettiğini gösterdi.

Ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarak beklentileri aştı, işsizlik oranı ise yüzde 4,1'de sabit kaldı. Ayrıca haziran ve temmuz aylarına ait verilerde 55 bin kişilik yukarı yönlü revizyon yapıldı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık yüzde 3,4, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 5,4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Çekirdek enflasyonun da aylık yüzde 0,3 artması, fiyatlama baskılarının sürdüğünü kanıtladı.

WARSH'UN MESAJLARI VE FOMC İÇİNDEKİ ÇATLAK

Fed Başkanı Kevin Warsh, geçtiğimiz ay Jackson Hole'da yaptığı konuşmada, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde ilave adımlar atılabileceğinin sinyalini vermişti. Fiyat istikrarının temel odak noktası olduğunu vurgulayan Warsh, "Temel enflasyonun hedefimize ilerlediğinden emin olmalıyız, aksi halde yapacak işimiz var" diyerek kararlılığını ortaya koymuştu.

Öte yandan Fed içinde görüş ayrılıkları da dikkat çekiyor. Temmuz ayında faizleri yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan kurulda 3 üye artış yönünde oy kullanmıştı. Beth Hammack ve Susan Collins gibi üyeler faiz artışını desteklerken, Christopher Waller dezenflasyon işaretlerinin devamı halinde faizin sabit tutulabileceğini savunuyor.

ANALİSTLER "FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR"

Verileri ve Fed'in sözlü yönlendirmelerini değerlendiren uzmanlar, sıkılaşma döngüsünün devam edeceği görüşünde.