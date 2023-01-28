EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirledi.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:02
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 56 milyar metreküp olarak açıkladı
Abone Ol google-news

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu yıl ulusal doğalgaz tüketim tahminini, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirledi.

EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

GEÇEN YIL 60.4 MİLYAR METKERÜPTÜ

Buna göre, bu yıl ulusal doğal gaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcal/metreküp üst ısıl değeri esas alınarak, 56 milyar 99 milyon 745 bin 819 standart metreküp (596 milyar 901 milyon 295 bin 514 kilovatsaat) olarak belirlenmesine karar verildi.

EPDK 2022 yılı için gaz tüketim tahminini de 60 milyar 44 milyon 873 bin 569 standart metreküp olarak açıklamıştı.


epdk Resmi Gazete doğalgaz

İlgili Haberler

Son Dakika... EPDK Başkanı açıkladı: 'Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz'

Son Dakika... EPDK Başkanı açıkladı: 'Sanayi elektriğinde indirim bekliyoruz'
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: AUF kapsamında şirketlerden 1 milyar lira tahsil edildi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: AUF kapsamında şirketlerden 1 milyar lira tahsil edildi
EPDK'nin tarife değişikliğindeki gizli zam ortaya çıktı

EPDK'nin tarife değişikliğindeki gizli zam ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler