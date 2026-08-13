EPTA İstanbul’da 180 işçi greve hazırlanıyor: Metal emekçisi greve gidecek

Metal sektöründe faaliyet gösteren EPTA İstanbul fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

Birleşik Metal-İş üyesi 180 işçi greve gidiyor. Toplusözleşme yetkisinin 2010’dan beri Birleşik Metal-İş’te olduğu fabrikada, 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli zamlı ücretler için görüşmelere 28 Nisan’da başlandı ancak işçilerin yüzde 34 zam ve sosyal hak talepleri karşısında işveren yüzde 10’luk zamda ısrarlı.

Süreç arabulucuya taşınırken işçiler de pazartesi ve çarşamba günleri fabrikada eylem yapıyor.

Arabulucu raporunun bu hafta gelmesini bekleyen sendika, hemen ardından resmi grev ilanını asacak.

Öte yandan işverenin sendika karşıtı tutumuna ve işten çıkarmalara karşı Panelsan işçileri 10, BBCA Storex işçileri 23 gündür direnişlerini sürdürüyor.