Erdoğan: 'Dövizde bozdurma zorunluluğunu yüzde 30'a indirdik'

Yayınlanma: 08.06.2024 - 15:30

Güncelleme: 08.06.2024 - 15:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

İhracatçılar için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirildiğini söyleyen Erdoğan, "Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İhracatçılarımızı ticaret diplomasisinin akıncıları, Türk ekonomisinin yurt dışındaki sancaktarları olarak görüyoruz. İhracatı ülke sathına yaydık, ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz.

"2023 SENESİNDE İHRACATTA GÜZEL BİR YIL GEÇİRDİK"

Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini yalnızca biz değil rakamlar da çok net biçimde söylüyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve 6 Şıbat depremlerine rağmen 2023 senesinde ihracatta güzel bir yıl geçirdik. 2023 yılında 255,4 miylar doları mal ihracatı 101,7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracat ile kapattık. Geçen sene cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 260,1 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artışla yine rekor kırdı.

"TARİHİN EN YÜKSEK MAYIS AYI İHRACAT DEĞERİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ"

24,1 milyar dolarlık mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etti. İthalatımız mayıs ayında yıllık bazda yüzde 10,3 oranında geriledi. 2023 yılında 48 ilimizde ilk 1000 ihracatçı firma arasına girebilecek ölçüde ihracat yapan firmamız bulunuyor. Dış ticaret açığımız yıllık yüzde 47,8 düştü.

Bugün müjdeli bir haber vermek istiyorum. İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak.

"ENFLASYONDA EN ZOR DÖNEMİN ARTIK GERİDE KALDIĞINA İNANIYORUZ"

Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin başaktörü Türkiye olacaktır. Merkez Bankamızın döviz rezervleri 143,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin şaha kalkmasını istemeyenlere prim vermeyelim, biz işimize bakalım."