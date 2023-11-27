Erdoğan, ev sahibine 'Sende vicdan var mı?' demişti! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiracılara fahiş zam

Yayınlanma: 27.11.2023 - 09:20

Güncelleme: 27.11.2023 - 09:20

Hayat pahalılığı ve artan maliyetler ev sahibi ile kiracıları birbirine düşürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kiracı yurttaş ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Ev sahibine seslenen Erdoğan, "Sende vicdan var mı?" ifadelerini kullandı.

İNSAFSIZLIKLA SUÇLADI

Erdoğan, bir yurttaşla olan diyaloğunu "Dedi ki 'Kiracıyım.' 'Ne ödüyorsun?' dedim. 'Başkanım' dedi, 'Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor'' sözleriyle aktardı.

Bu sözlerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ev sahibini insafsızlıkla suçladı.

"SENDE VİCDAN VAR MI?"

Erdoğan, evin kirasını 2 bin 500'den 7 bin 500'e çıkarmanın insafa sığmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulunduk. Dedim ki 'Ya uygun bir kiralık yer bul. Veyahut da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla.' Bu vicdan... Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, 'Sende vicdan var mı?' diye sormak durumundayım. Bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?"

7 KAT ZAM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak bir ev sahibine "Sende vicdan var mı?" diye seslenen Erdoğan'ın sözleri gündem olurken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracılarına 7 kat zam yapması tepki çekti.

İktidarın, “Kira zamlarında yüzde 25’lik tavan” uygulamasının etkisizliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Hatay’daki konutlara yönelik kira artışı kararı ile bir kez daha gözler önüne serildi. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan VGM’ye ait Kuğupark Konutları’nda yaşanan kira krizini gündeme getirdi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Arsuz Karaağaç bölgesindeki VGM Kuğupark Konutları’nda ikamet eden yurttaşlar ile ortalama bin 800 TL ile 2 bin 400 TL arasında kira sözleşmesi yapıldı.

YURTTAŞA İHBARNAME GÖNDERİLDİ

Kiracılara, 19 Kasım’da bir ihbarname gönderildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Hatay Bölge Müdürlüğü imzası ile konutlarda ikamet eden bir yurttaşa gönderilen ihbarnamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kira sözleşmesinin süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona ermektedir. 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihleri arası yeni kira bedeliniz aylık 18 bin TL olan Rayiç Bedeli dikkate alınarak belirlenmiştir. Anılan kira sözleşmesinin aylık 18 bin TL bedel ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar devamı için gereğini rica ederim."

"DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN FAHİŞ ZAM YAPILDI"

İhbarnameye göre Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyetindeki taşınmazların kirasına yüzde 800 ile yüzde bin arasında zam yaptı.

Karara tepki gösteren Kara, “Deprem sonrası büyük bir barınma ve konut ihtiyacının olduğu Hatay’da, devletin kendi kurumları tarafından yapılan bu fahiş zam, halihazırda oldukça yıkıcı bir depremi deneyimlemiş, sevdiklerini, evini ve işini kaybetmiş yurttaşlarımıza daha da acı yükler getirecektir” dedi. VGM’nin zam kararının diğer gayrimenkul sahiplerini de cesaretlendireceğinin altını çizen Kara, “Bu da Hatay’da daha da derinleşen bir konut krizine neden olacaktır” diye konuştu.