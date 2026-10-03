Erdoğan'ın kararı hatırlatıldı... Memurların gözü Meclis'te: Yardımcı Hizmetler Sınıfı için değişiklik teklifi!

Kamu kurum ve kuruluşlarında Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında çalışan personelin statüsünün değiştirilmesine yönelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

YENİ Parti'nin 28 Eylül'de Meclis Başkanlığı'na sunduğu teklif, 1 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Düzenlemeyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın tamamen kaldırılması ve bu sınıfta çalışan memurların mevcut dereceleri korunarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na aktarılması amaçlanıyor.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILACAK MI?

Kanun teklifinin yasalaşması halinde, kamuda teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan ve matbaacı gibi çeşitli unvanlarda görev yapan personelin hizmet sınıfı değişecek.

Teklifin gerekçesinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışan personelin görev tanımlarının yeterince açık olmadığı ve bu nedenle çeşitli mağduriyetler yaşandığı belirtildi.

Kamu kurumlarında temizlik ve teknik destek gibi hizmetlerin önemli bir bölümünün ihale yoluyla karşılandığına dikkat çekilerek, mevcut hizmet sınıfına duyulan ihtiyacın ortadan kalktığı savunuldu.

EK GÖSTERGE VE EMEKLİLİK HAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Teklifin gerekçesinde, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin sorunlara da yer verildi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenen hizmet sınıfları arasında Yardımcı Hizmetler Sınıfı için ek gösterge belirlenmediği ifade edildi.

Bu durumun söz konusu personelin maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini olumsuz etkilediği savunuldu.

Gerekçede, personelin görevde yükselme olanaklarının sınırlı olmasının da çalışma hayatında eşitsizliklere neden olduğu öne sürüldü.

ERDOĞAN'IN MÜBAŞİRLER İÇİN ALDIĞI KARAR HATIRLATILDI

Kanun teklifinde, daha önce mübaşirlerin hizmet sınıfının değiştirilmesine ilişkin düzenleme de örnek gösterildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2019 tarihli kararıyla mübaşirlerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na geçirilmesinin sağlandığı, kararın 6 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Teklifin gerekçesinde, mübaşirlere tanınan bu hakkın kamuda çalışan diğer Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline de verilmesi gerektiği savunuldu.

'ÇALIŞIRKEN VE EMEKLİLİKTE MADDİ KAYIPLAR YAŞANIYOR'

Düzenlemenin gerekçesinde, mevcut uygulamanın Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin hem çalışma hayatında hem de emeklilik döneminde maddi kayıplar yaşamasına yol açtığı belirtildi.

Anayasa'nın çalışma hakkını düzenleyen 49. maddesine atıf yapılarak, kamu çalışanları arasında çalışma barışının ve eşitliğin sağlanması gerektiği ifade edildi.

Teklifte şu değerlendirmeye yer verildi:

“Kanun teklifimizle Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki personellerin aynı dereceli Genel İdari Hizmetler (GİH) sınıfına alınması ve bu kadronun daimi olarak kaldırılması amaçlanmıştır.”

TEKLİF MECLİS KOMİSYONUNDA

YENİ Parti tarafından 28 Eylül'de TBMM'ye sunulan kanun teklifi, 1 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Meclis'teki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Teklif henüz yasalaşmadığı için Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda görev yapan personelin mevcut statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmuyor.