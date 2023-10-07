Erdoğan'dan emekli açıklaması: Tarih verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli memurlara yeni 'müjdenin' ilk kabine toplantısından sonra açıklanacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 13:08
Erdoğan'dan emekli açıklaması: Tarih verdi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde konuştu.

Hayat pahalılığı sorununu gereken her türlü tedbiri alarak çözmekte kararlı olduklarını iddia eden Erdoğan, “İşçi, memur ve emeklilerimize inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışmasını yapıyor. İlk kabine toplantımızdan sonra yeni müjdemizi de inşallah emekli memurlarımıza açıklayacağız” dedi.

 

 

 


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