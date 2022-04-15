Erdoğan: 150 milyar liralık yeni bir kaynak ayırdık

15 Nisan 2022 Cuma, 14:29

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün esnaf ve sanatkarlarla iftarda bir araya geldi.

İftarda konuşan Erdoğan, "İhracata dönük yatırımlara ilave olarak yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı getiriyoruz. Turizmde de döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"150 MİLYAR LİRALIK YENİ BİR KAYNAK AYIRIYORUZ"

Erdoğan, son olarak Twitter'dan yeni bir paylaşımda bulundu.

"İhracata dönük yatırımlar ve döviz kazandırıcı turizm faaliyetleri için toplamda 150 milyar liralık yeni bir kaynak ayırıyoruz" diyen Erdoğan, "Bu yeni kredi paketinin sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini kullandı.