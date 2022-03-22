Erzincan'da ekmeğe zam!
Erzincan’da 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 3 TL oldu.
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 200 gram ekmek fiyatı 3 TL olarak belirlendi.
Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince 18.03.2022 tarih ve yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;
200 gr. Somun Ekmek 3.00 TL
300 gr. Tekli Sade Pide 5.00 TL
300 gr. Yumurtalı Susamlı Pide 7.00 TL
120 gr. Tandır Ekmeği 2.50 TL
80 gr. Simit 3.00 TL
80 gr. Poğaça 3.00 TL
70 gr. Börek 3.00 TL
270 gr. Mercan Ekmeği 4.00 TL
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