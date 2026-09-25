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Eşel mobil bitiyor, benzine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 lirayı aşacak

Eşel mobil bitiyor, benzine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 lirayı aşacak

25.09.2026 15:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Eşel mobil bitiyor, benzine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 lirayı aşacak

Eşel mobil uygulamasının 1 Ekim 2026’da sona ermesiyle akaryakıt fiyatlarında sert bir artış bekleniyor. Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, uygulamanın sona ermesiyle birlikte benzin fiyatlarında rekor bir artış yaşanabileceğini belirtti.
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 ABD-İran savaşı, Hürmüz Boğazı krizi, Batı Asya kaynaklı jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişler, iktidarı önlem almaya zorlamıştı. Bu kapsamda 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile “eşel mobil uygulaması” yürürlüğe sokuldu.

UYGULAMA 1 EKİM'DE KALKIYOR

Akaryakıt fiyat artışlarının tüketiciye yansımasını önlemek amacıyla ÖTV'nin (Özel Tüketim Vergisi) esnetildiği geçici bir vergi dengeleme mekanizması olan uygulamanın, 1 Ekim 2026 tarihinde kaldırılacağı açıklanmıştı.

HAFTAYA REKOR ZAM BEKLENİYOR

Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, söz konusu uygulamanın kalkmasıyla birlikte sürücüleri bekleyen zam riskine dikkat çekti.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte halen litrede 4,43 Türk Lirası olan ÖTV tutarının 14,83 Türk Lirası'na çıkacağını belirten Aydilek, haftaya benzine 10,40 Türk Lirası ÖTV ve 2,08 Türk Lirası KDV olmak üzere toplam 12,48 Türk Lirası zam gündeme geleceğini paylaştı.

Aydilek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Benzine tüm zamanların en büyük zammı... Benzinde, eşel mobil uygulaması 1 Ekim’de sona erecek, halen litrede 4,43 TL olan ÖTV tutarı, 14,83 TL’ye çıkacak. 10,40 TL ÖTV ve 2,8 TL KDV olmak üzere toplam 12,48 TL zam gündeme gelecek. Benzin, bir anda 90 TL’yi aşacak

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