Eşel mobil bitiyor, benzine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 lirayı aşacak

ABD-İran savaşı, Hürmüz Boğazı krizi, Batı Asya kaynaklı jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert yükselişler, iktidarı önlem almaya zorlamıştı. Bu kapsamda 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile “eşel mobil uygulaması” yürürlüğe sokuldu.

UYGULAMA 1 EKİM'DE KALKIYOR

Akaryakıt fiyat artışlarının tüketiciye yansımasını önlemek amacıyla ÖTV'nin (Özel Tüketim Vergisi) esnetildiği geçici bir vergi dengeleme mekanizması olan uygulamanın, 1 Ekim 2026 tarihinde kaldırılacağı açıklanmıştı.

HAFTAYA REKOR ZAM BEKLENİYOR

Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, söz konusu uygulamanın kalkmasıyla birlikte sürücüleri bekleyen zam riskine dikkat çekti.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte halen litrede 4,43 Türk Lirası olan ÖTV tutarının 14,83 Türk Lirası'na çıkacağını belirten Aydilek, haftaya benzine 10,40 Türk Lirası ÖTV ve 2,08 Türk Lirası KDV olmak üzere toplam 12,48 Türk Lirası zam gündeme geleceğini paylaştı.

Aydilek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: