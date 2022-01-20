Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan 'faiz' çıkışı

20 Ocak 2022 Perşembe, 16:08

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Banka, son dört toplantısında faizi 500 baz puan indirmişti.

TCMB'nin faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendiren eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ''Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? Yüzde 50 ye yaklaşan enflayonu düşürmek için faizin düşmesi gerekmiyor muydu? Demek ki neymiş, enflasyonu düşürmek için TL nin itibarını korumak gerekiyormuş. Evet; soralım tekrar, model mi değişiyor, ne oldu faiz niye indirilmedi?'' dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Enflasyon, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun yılın ilk yarısı gelmeden yüzde 50 seviyesine yükselebileceğini belirtiyorlar. Daha sonra enflasyonda TL'de değer kaybı olmaz ise yıl sonuna doğru düşüş bekleniyor.

TL'DE YÜZDE 44 DEĞER KAYBI

Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.