Eski yöneticisi uyuşturucudan yargılanan dernekten bir de dolandırıcı çıktı

17 Nisan 2022 Pazar, 11:10

Eski Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA) Genel Başkanı ve kozmetik markası L'actone'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat'ın da arasında bulunduğu 6 şüpheli hakkında Kolombiya'dan içinde yüksek oranda kokain bulunan 110 kiloluk iki ayrı kargoyu ülkeye soktukları iddiasıyla 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme' suçundan 135 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Ali Osman Akat'ın bir dönem başkanlığını yaptığı Türk-Amerikan İş Adamları Derneği’nin (TABA) içinden bir de 90’lı yıllarda devleti dolandıran bir ismin çıktığını yazdı.

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, bugünkü "Amerika ile ticaret ortağı derneğin içinden bir 'kokain davası' bir de 'Banker Bako' çıktı" başlıklı yazısında Türk Amerikan İş Adamları Derneği/ Amerikan Ticaret Odası'nın (TABA/AmCham) eski Başkanı Ali Osman Akat'ın kokain davasından tutuklanmasının ardından derneğin faaliyetlerinin ilgisini çektiğine değindi.

Yılmaz, Akat'tan sonraki TABA/AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve yönetim kurulu, Washington DC Ankara Büyükelçisi Murat Mercan'ı ziyaret ettiklerini ve 2021 Temmuz'unda yapılan bu Washington ziyaretinde ABD'nin New York Senatörü James Sanders'la da bir araya gelerek Türk-Amerikan ticaretinin gelişmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Yılmaz, yapılan görüşmeye katılan isimlerden Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Baki Cengiz Aygün hakkında 1987 yılında devlet hazinesini 55 milyar lira dolandırdığı gerekçesiyle birçok dava açıldığını ve Aygün'ün 'Banker Bako' lakabıyla anıldığının altını çizdi.

“DEVLETİ DOLANDIRANLAR”



Heyette yer alan isimler arasında TABA/AmCham Yüksek İstişare Konseyi Başkanı olan Cengiz Aygün'ün “Devleti dolandıranlar” başlığı altında yapılan haberlerde adına sıkça yer verilen ve “Banker Bako” namı ile bilinen Baki Cengiz Aygün olduğunu belirten Yılmaz şunları kaydetti:

"Devlet bankalarından aldığı kredileri geri ödemeyip, 1987 yılının parasıyla devletin hazinesini 55 milyar lira dolandırdığı iddiası ile 1992 yılına kadar hakkında açılmış davalar listesi uzayıp gidiyor. 1996 yılında halkı dolandırdığına hükmeden mahkemenin 18 yıl mahkumiyet kararı verdiği Baki Cengiz Aygün, 1 ay cezaevinde kalıyor ve 7 Mayıs 1996 günü “yanlışlıkla” salıveriliyor. Polisin 3 yıldır aradığı Aygün 1999 yılında Kadıköy'de yakalanmış. 2000 yılında da hakkında davalar açılmış. Uzun çok uzun dosyalar… Hepsinde “Suçsuzum” diyor. Fakat nedense “Banker Bako” namını unutturmak istercesine, ön adı “Baki” güncel haberlerde satır aralarında kalmış.1987 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal'a sunulan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı Mehmet Eymür tarafından hazırlandığı ortaya çıkan “1. MİT Raporu”nda da adı geçiyor. Kastamonu'nda yayın yapan Gün Medya Onursal Başkanı Cengiz Aygün günümüz itibarıyla “saklı-gizli” yaşamıyor. Ne var ki sahibi ya da hissedar olduğu bir şirkete rastlayamadım…

2020 yılında Kastamonu'nunda Ziraat Katılım tarafından ihaleye çıkarılan Ballıdağ Sanatoryumu'nu ve yemyeşil arazisini, 135 milyon TL teklifle Cengiz Baki Aygün'ün oğlu Ali Aygün adına aynı yıl kurulan Tez Madencilik Yatırım şirketi aldı. “Gözünün üzerinde kaşı var” gerekçeleri ile sayısız kuruma “kapatma” cezası veren devlet; “yüz kızartıcı suçtan” mahkumiyetleri olan “yandaş” derneklerde yöneticilerin sicillerine bakmaz mı?

AMERİKAN ŞİRKETLERİ KAZAN KALDIRDI

Amerikan Şirketler Derneği-Amerikan Ticaret Odası (ABFT/AmCham) Başkanı ve 2013'ten bu yana P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevini yürüten Tankut Turnaoğlu'na tek bir sorum var:

Türk Amerikan İş Adamları Derneği/Amerikan Ticaret Odası (TABA/AmCham) eski Başkanı Ali Osman Akat'ın kokain ticaretinden yargılanıyor olması, Amerikan şirketlerinde kurumunuza ilişkin bir sorun yarattı mı? Malum AmCham markasını (U.S Chamber of Commerce- ABD Ticaret Odası) Türkiye'de hem ABFT, hem de TABA temsil ediyor.

Turnaoğlu şu yanıtı veriyor:

“ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'e, önceki Büyükelçi David Satterfield'e AmCham'i Türkiye'de temsile yetkili tek kuruluş olmamız gerektiğini ve üyelerimizin tamamının Amerikan şirketleri ve Amerika ile iş yapan Türkiye'nin önde gelen şirketleri olduğunu anlattım. Dosyalarımızı verdim. Onlar görüşümüzü destekliyorlar. Son olarak Akat olayı ile birlikte bu yönde yeni bir girişimiz de oldu. Üyelerimiz beni arayıp bu “ikili yapının” sürdürülemeyeceğini belirtiyorlar. Çok rahatsız olduk. İnsanlar bizi karıştırıyor.” 2004 yılında kurulan ABFT'nin en büyük destekçileri dönemin ABD'nin Türkiye Büyükelçileri Eric Edelman ve Francis J. Ricciardone'ydi. Ricciardone'nin desteği TABA'nın kısa bir dönem başkanlığını yapan Ekim Alptekin'in seçimi sürecine kadar sürdü. Akat 3 yıllık başkanlık döneminde kendisine AKP'nin genel başkanından, bakanlarına kadar geniş bir fotoğraf albümü oluşturdu.

TABA AKAT'I DA TAŞIYAMADI!

2020'de yapılan olağanüstü genel kurulda görevinden ayrıldı ve onun yerine Süleyman Ecevit Sanlı başkanlığında yeni bir yönetim kurulu oluştu. Son yaklaşık 20 yıllık yıkım sürecindeki TABA mimarisinin tasarımcısı Onursal Başkan Zeynel Abidin Erdem, “Akat'ın başına gelenlere” inanmakta zorluk çektiğini belirten demeçler veriyor.

TABA yalnızca “yönetim kavgalarıyla” anılan, Türklerin birbirini yediği bir dernek olarak anılmakla kalmadı. Yüksek İstişare Başkanları Bayramoğlu, Baki Cengiz Özcan ve son olarak Akat ile haklarında açılan “adli suçlar dosyasını” kabarttı."