Eskiyen ürüne yama yaptırmak bile pahalı

Pahalılık nedeniyle eskiyen ürünü değiştirmek artık zorlaştı. Ürünler yamalanarak tekrar kullanılıyor. Yenileme fiyatı dahi 10 bin liradan başlıyor. Ordu’da yaklaşık 40 yıldır mobilya döşeme ve restorasyon işi yapan Cahit Büyük, son yıllarda işlerde artış olduğunu söyledi.

İHA
14 Ekim 2022 Cuma, 07:00
Eskiyen ürüne yama yaptırmak bile pahalı
Abone Ol google-news

Altınordu ilçesinde yaklaşık 40 yıldır koltuk döşeme işi yapan Cahit Büyük, son yıllarda insanların artık eskiyen mobilyaları almak yerine yenilettiğini söyledi. Kumaşı yıpranan ancak iskeleti sağlam olan mobilyaların, müşterinin isteğine göre tasarlandığını ve yenileme fiyatlarının 10 bin TL’den başladığını ifade eden Büyük, maliyetin yarı yarıya düştüğü için insanların tercih ettiğini belirtti. 

Geçen yıllardaki ürünlerin daha kaliteli olduğunu ancak günümüzde koltuk takımlarının çabuk yıpranmasından insanların şikayetçi olduğunu söyleyen Cahit Büyük, “Ucuz ürünlere gittikleri için çok sorunlar ile karşılaşıyorlar ama yaptırmada bir özel sipariş oluyor yani bizim yaptığımız tamirat değil özel sipariş oluyor. Eski takımın iskeletine güveniyor modeline güveniyor bir takım değişiklikler yapıyoruz. Müşterinin sorunları ucuz kumaşlardan dolayı” şeklinde konuştu. 


Esnaf Mobilya enflasyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler