Esnaf krediye koştu

14 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, Sivas’ta bin 398 esnafa 259,3 milyon TL kredi kullandırttıklarını söyledi.

Dursun, kredi limitlerinin 350 bin TL’den 500 bin TL’ye çıkartıldığını, kefalet karşılığı limitlerin 10 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkartıldığı ve yıllık faizlerin yüzde 9,5’ten yüzde 7,5’e düşürüldüğünü hatırlattı. Dursun, son on ay içerisinde bin 398 esnafa 259 milyon 317 bin TL kredi kullandırttıklarını söyledi.







