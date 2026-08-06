Euro banknotları baştan aşağı yenileniyor: Avrupa Merkez Bankası'ndan yeni nesil hamlesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 2002 yılından bu yana tedavülde bulunan Euro banknotlarını daha güvenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı hale getirmek amacıyla yeniden tasarım süreci başlattı.

AB üyesi 27 ülkenin 21'inde resmi para birimi olarak kullanılan Euro, 1 Ocak 1999'da kaydi para olarak yürürlüğe girerken, 1 Ocak 2002'de banknot ve madeni para şeklinde günlük hayatta kullanılmaya başlanmıştı.

Mevcut durumda Euroyu, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Hırvatistan olmak üzere 21 AB üyesi kullanıyor.

"Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "Euro" olarak da adlandırılan Euro'yu 357 milyondan fazla kişi kullanıyor. ABD dolarının ardından dünyanın en önemli ikinci rezerv para birimi konumunda olan Euro, uluslararası rezervlerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor.

Euro para birimini kullanan AB üyesi ülkelere Euro Bölgesi adı veriliyor. Bu ülkelerin para politikası, Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve üye ülkelerin merkez bankalarından oluşan Euro Sistemi tarafından idare ediliyor.

Frankfurt merkezli AMB'nin görevi, Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak olarak tanımlanıyor. AMB aynı zamanda bankacılık sektörünü denetliyor, Euro banknotlarını ihraç ediyor, ödeme sistemlerinin güvenliğini sağlıyor ve dijital Euro çalışmalarını yürütüyor.

TEDAVÜLDEKİ EUROLAR

Euro çeşitli renk ve boyuta sahip 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 olmak üzere 7 farklı banknot, 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ile 1 ve 2 Euro madeni para olarak tedavülde bulunuyor.

En yüksek değere sahip 500 Euro'luk banknotların basımı, terörün finansmanına ve kara para aklamaya karşı mücadele nedeniyle 2019 yılında durduruldu. Bu nedenle 500 Euro'luk banknot artık günlük yaşam ve alışverişte kullanılamıyor. Bu banknotlar sadece banka hesaplarına yatırılabiliyor.

YENİDEN TASARIM SÜRECİ

AMB, yaklaşık çeyrek asırdır kullanılan Euro banknotlarını daha güvenli, sürdürülebilir ve Avrupalılar için daha kapsayıcı hale getirmek amacıyla yeniden tasarlıyor.

Dolaşıma giren ilk Euro banknotlarının ardından, 2013-2019 yıllarında sahteciliğe karşı daha gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip "Europa" serisi tedavüle çıkarıldı.

AMB'nin kamuoyunun görüşüne açtığı yeni tasarım önerileri ise Euro banknotlarının üçüncü neslini oluşturacak. Bu kapsamda AMB, üçüncü nesil Euro banknotları için hazırlanan 10 tasarım önerisini kamuoyunun görüşüne açtı.

AMB Yönetim Konseyi'nin halktan gelecek geri bildirimler ile uzman değerlendirmelerini dikkate alarak yıl sonunda nihai tasarımı seçmesi bekleniyor. Yeni banknotların birkaç yıllık hazırlık sürecinin ardından da tedavüle girmesi öngörülüyor.

AMB yeni seride gelişmiş güvenlik özellikleri, daha uzun kullanım ömrü sağlayacak malzemeler ve görme engelliler dahil herkes için daha erişilebilir unsurlar kullanmayı hedefliyor.

AMB verilerine göre, bugün dolaşımda toplam değeri 1,5 trilyon Euroyu aşan 30 milyardan fazla Euro banknotu bulunuyor. AMB Başkanı Christine Lagarde'a göre, Euro banknotlarının tasarımı Avrupa bütünleşmesini simgeliyor. Banknotlar üzerindeki pencere, kapı ve köprü figürleri, Avrupa halkları arasındaki açıklığı ve işbirliğini temsil ediyor.

Euro banknotlarının Avrupa'nın en somut ortak sembollerinden biri olduğuna dikkati çeken Lagarde, "20 yılın ardından banknotlarımızın her yaştan ve farklı geçmişe sahip Avrupalılar için daha anlamlı hale gelmesinin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

GÜVENLİK VE SAHTECİLİKLE MÜCADELE ÖN PLANDA

AMB, yeni banknot serisinin hazırlanmasındaki temel gerekçenin sahteciliğe karşı korumayı güçlendirmek olduğunu belirtiyor.

Yeni seri daha gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak, daha dayanıklı olacak, çevresel etkisi ile üretim maliyetleri azaltılacak. Banknotlara yeni güvenlik teknolojileri eklenecek, sahte banknot üretimi daha da zorlaştırılacak ve banknotların doğrulanması kolaylaşacak.

Mevcut banknotlar yeni seri tedavüle girdikten sonra da uzun süre dolaşımda kalacak. Eski banknotlar yasal ödeme aracı olmayı sürdürecek ve değerlerini kaybetmeyecek.

Yeni seride 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Euro'luk kupürlerin korunması planlanıyor. Yeni tasarımların dolaşıma girmesiyle birlikte Avrupa'da her gün kullanılan milyarlarca banknotun önümüzdeki yıllarda kademeli olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Öte yandan Euro banknotlarının yeniden tasarlanmasının para politikasını veya Euro'nun değerini etkilemesi beklenmiyor.

Yeni banknotların eski seriyle birlikte uzun süre dolaşımda kalması planlandığından, piyasada ani bir geçiş öngörülmüyor. AMB, dijital Euro projesini yürütürken aynı zamanda nakde yatırım yapmış oluyor. Bu da piyasalara nakdin daha uzun yıllar sistemin parçası olmaya devam edeceği mesajını veriyor.