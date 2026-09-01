Euro Bölgesi ağustos ayı enflasyonu belli oldu: Veriler yeniden yükselişte

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,3'e yükseldi.

Piyasa beklentisi de Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 3,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Enflasyon ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 2,4 OLDU

Euro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

EN FAZLA ARTIŞ ENERJİ FİYATLARINDA

Enflasyonun ana bileşenleri incelendiğinde, ağustosta en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 14,3 ile enerji ürünlerinde görüldü.

Enerji ürünlerini yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 1,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 1,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

AMB'NİN ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'nde enflasyonun orta vadede yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini hedefliyor.