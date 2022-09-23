Euro'da son durum! (23 Eylül 2022)
Merkez Bankası faiz indirimi sonrası Euro yükselmeye devam ediyor. Fed faiz artırımları ise dolar paritesinde yükselişe neden oluyor.
Merkez Bankası'nın dün sürpriz şekilde 100 baz puanlık faiz indirimi döviz kurunda da hareketlenmeye neden oldu. MB faizi yüzde 12'ye indirirken Euro ise yükseliş kaydetti. Euro'nun satış fiyatı dün 18,0300 lira olurken bugün güne 18,0480 liradan başladı. Euro 17,98 liraya kadar geriledi. Hareketlilik devam ediyor.
Fed'in bu hafta açıkladığı faiz patikası tahminlerine göre keskin faiz artırımlarının devam etmesi ve bir yıl kadar daha yüksek kalması beklenirken bu durum dolara olan talebi artırdı, diğer yatırım araçlarının çekiciliğini düşürdü.
Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi dün gördüğü 20 yılın zirvesi olan 111.81 seviyesine yakın, 111.27'de seyretti. 1 Euro 0,98 dolardan işlem görüyor.
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