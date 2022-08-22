Euro/TL'de dalgalanma sürüyor: Euro ne kadar oldu? (21 Ağustos 2022)

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:57

Euro/TL'de dalgalanma sürerken piyasalarda bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısı, temmuz ayı yabancı ziyaretçi sayısı ve merkezi yönetim brüt borç stoku verisi takip edilecek. TCMB'nin kredileri daha çok tahvil piyasası ile ilişkilendiren adımı sonrası yeni kredi maliyetleri de piyasalarda takip edilecek.

TCMB faiz indirimi ile birlikte sinyalini verdiği kredi aktarım mekanizmasına yönelik makroihtiyati tedbirleri cuma günü piyasa kapanışı ardından açıkladı.

TCMB yıl sonuna kadar kullandırılacak referans oranların (yüzde 16.32) belirli bir katsayı üzerindeki ticari krediler için yüzde 20- yüzde 90 tahvil tutmasına kadar verildi. Böylece istisnalar hariç ticari kredilerde yüzde 22.85 üzerinde yüzde 20 tahvil tutulması; yüzde 29.38 üzerindeki krediler için yüzde 90 oranında tahvil tutulmasına kadar verdi.

KREDİ MİKTARI YÜZDE 10 İLE SINIRLI

Net ihracat başta olmak üzere KOBİ, yatırım, tarımsal gibi ekonomi yönetiminin hedefledikleri alanlarda kredilere yönelik istisnaların tamamını korundu. Yeni olarak "harcama mukabili" verilen krediler de tahvil tutulması zorunluluğundan hariç tutuldu. Ancak TCMB 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi için menkul kıymet tesisi mecburiyetini de yeni getirerek kredi büyümesini maliyeti azalsa da miktarını istisnalar hariç yüzde 10 ile sınırlayacak adım atmış oldu.

EURO/DOLAR PARİTESİ DÜŞTÜ



Euro/TL 18.17 seviyelerinde işlem görürken dalgalanma hareketleri gözlemlenleniyor. Euro/dolar paritesi ise küresel çapta dolar talebinin gücünü koruması ile 1,0024 ile bir ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini gördü.

Gün içerisinde en yüksek 18.21'i gören Euro'da en düşük 18.15 seviyesi görüldü.

Euro/dolar paritesi şu dakikalarda 1.0028 seviyesinde.







