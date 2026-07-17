Ev ve araba hayali kuranlar dikkat: Şubelerde o saatten sonra işlem yapılamayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) gözetiminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri için yeni meslek ilkeleri belirlendi. Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu, sektör genelinde çalışma saatlerine ilişkin yeni kuralları yürürlüğe koydu.

İçişleri Bakanlığı'na, bilgi amacıyla da BDDK'ye bildirilen karar, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı.

ÇALIŞMA SAATLERİ 09.00-18.00 OLARAK BELİRLENDİ

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı ile Başkan Vekili Ahmet Özcan'ın imzasını taşıyan 16 Temmuz 2026 tarihli karara göre, tasarruf finansman şirketlerinin standart çalışma saatleri 09.00-18.00 olarak belirlendi.

Şubelerin gün sonu operasyonlarını ve işlemlerini tamamlayabilmesi amacıyla saat 20.00'ye kadar açık kalmasına ise izin verildi.

20.00'DEN SONRA TÜM FAALİYETLER DURACAK

Yeni düzenlemeye göre saat 20.00 itibarıyla tüm şubeler kapatılacak ve bu saatten sonra hiçbir şekilde işlem yapılamayacak.

Kararda, "Bu saat itibarıyla şubelerin kapatılmasına ve hiçbir surette faaliyette bulunulmamasına" karar verildiği belirtilirken, uygulamanın tüm üyeler tarafından eksiksiz yerine getirilmesi istendi.

SEKTÖRDE DİSİPLİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMAÇLANIYOR

7 Mart 2021'de yürürlüğe giren 7292 sayılı Kanun ile BDDK'nin gözetim ve denetimi altına alınan tasarruf finansman şirketleri, aynı zamanda Finansal Kurumlar Birliği'nin zorunlu üyeleri arasında yer alıyor.

Birlik, 6361 sayılı Kanun'dan aldığı yetki kapsamında belirlenen yeni meslek ilkelerinin sektörde çalışma düzenini ve disiplini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Yeni uygulamanın sahadaki işleyişinin de yakından takip edileceği ifade edildi.