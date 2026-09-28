Ev ve arsa alım satımında yeni dönem ertelendi: Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta başlıyor

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımını ve teknik altyapının kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla bir entegratörün belirlenmesine yönelik değişiklik yapıldığını bildirdi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNDE ZORUNLULUK 1 ARALIK'A ERTELENDİ

Bakanlıktan taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi ile ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, sistemin alıcı ve satıcıları dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden koruması, kayıt dışılığı azaltması ve para transferinin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür” denildi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık açıklamasında, sistemin uygulamaya alınması için gerekli çalışmaların TKGM ile işbirliği halinde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: