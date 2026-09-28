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Ev ve arsa alım satımında yeni dönem ertelendi: Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta başlıyor

Ev ve arsa alım satımında yeni dönem ertelendi: Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta başlıyor

28.09.2026 09:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ev ve arsa alım satımında yeni dönem ertelendi: Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta başlıyor

Taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu başlangıç tarihi ertelendi. Bakanlık ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımını hızlandırmak için bir entegratör belirlenmesinin planlandığını duyurdu.
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Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında uygulanacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımını ve teknik altyapının kurulmasını kolaylaştırmak amacıyla bir entegratörün belirlenmesine yönelik değişiklik yapıldığını bildirdi.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİNDE ZORUNLULUK 1 ARALIK'A ERTELENDİ

Bakanlıktan taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi ile ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada, sistemin alıcı ve satıcıları dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden koruması, kayıt dışılığı azaltması ve para transferinin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür” denildi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık açıklamasında, sistemin uygulamaya alınması için gerekli çalışmaların TKGM ile işbirliği halinde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği halinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanmış olup bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak Yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 01.12.2026 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir.

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