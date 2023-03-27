Ev ve iş yeri sahipleri dikkat! Kira gelir beyanında süre doluyor

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:19

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:19

Geçen yıl konut ve iş yerinden kira geliri elde edenler için beyan dönemi 31 Mart'ta sona eriyor.

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren ve 1 Mart'ta başlayan beyan dönemi için son 5 gün kaldı.

Mükellefler, 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi konuttan 9 bin 500 bin TL, iş yerinden ise 70 bin TL'nin üzerinde kira getirisi sağlaması halinde gelir vergisi ödeyecek. Konutta sadece tek mesken için istisna uygulanacak. Kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan edenler istisnadan faydalanamayacak.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

Vatandaşlar internette"www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

İKI EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLİYOR

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Hazine ve Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak.

Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.???????

DEPREMZEDELERİN BEYAN SÜRESİNDE SON TARİH 15 AĞUSTOS'A UZATILDI

Aile bireyleri her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname hazırlayacak. Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek.

Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i, kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle, belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri gibi birçok kalem kira gelirinin tespitinde indirim olarak kullanılabilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler, 15 Ağustos'a kadar sunulabilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek.

Mücbir sebep hali kapsamında olan mükellefler, bu tarihlerden önce de vergi beyannamelerini vererek ödemede bulunabilecek.

"İSTİSNADAN YARARLANMAK İÇİN SON TARİHİ KAÇIRMAYIN"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mülk sahiplerinin istisnadan yararlanabilmeleri için zamanında beyan vermeleri gerektiğini söyledi.

Yüksel, "Gelir beyanını zamanında vermeyenler, beyan edilmeyen kira geliri tutarı üzerinden gelir vergisi hesaplanmak suretiyle verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası ile karşılaşacakları gibi istisnadan da faydalanamayacak" dedi.

Zamanında beyan edilmeyen ve ödenmeyen vergi için aylık gecikme faizi ödeneceğini dile getiren Yüksel, beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat ve birinci derecede usulsüzlük cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

Ali Yüksel, Türkiye'de meskenini ve iş yerini kiraya veren mükellef sayısının 13 milyon civarında olduğunun tahmin edildiğini kaydederek, "Konutta hissedar olanlar da kişi başına 9 bin 500 TL'den fazla kira geliri elde ediyorsa beyanname vermeli" diye konuştu.