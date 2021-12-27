Evren Devrim Zelyut uyardı: 'İşin sonunda kur Türkiye'de yine kopup gidecek'
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar/TL değerinin dolar endeksi kurunda nereye gideceğinin etkili olduğunu söyledi. Zelyut, "İşin sonunda kur Türkiye'de yine kopup gidecek, çünkü üretime değil borca dayanan bir modelin başarılı olması hayatın olağan akışına aykırıdır" dedi.
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar endeksinin değer kazanması halinde doların güçlendiği, düşmesi durumunda ise doların zayıflandığını ifade etti.
Zelyut, "Dolar Endeksi'nin (DXY), yukarı çıkması için Amerikan ekonomisinde işlerin iyi gitmesi gerekiyor. DXY yukarı giderse Türkiye'de dolar/TL'de buna kayıtsız kalamaz. Sürekli çıkışlarda kurun yukarı gittiğini izleyebilirsiniz" dedi.
Zelyut şöyle devam etti:
"İşsizlik yüzde 4.2'ye düştü. Veri 2020 Kasım ayında yüzde 6,7 idi…
Bütün bunların söylediği çok net: Gümbür gümbür faiz artırımı geliyor. Bu faiz artırımları ise Türkiye'de kuru yukarı çekecek. Buna karşı durabilmek için Erdoğan Körfez'den ve Azerbaycan'dan getireceği dolarlara güveniyor. Ama taşıma su ile değirmenin döndüğü görülmüş müdür? Ya da kaç tur döner? Türkiye kaç ay idare eder? İşin sonunda kur Türkiye'de yine kopup gidecek, çünkü üretime değil borca dayanan bir modelin başarılı olması hayatın olağan akışına aykırıdır."
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