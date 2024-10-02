Eylül 2024 otomotiv pazarı raporu: Otomobil satışları düşüşte!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:01

Güncelleme: 02.10.2024 - 11:01

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,6 azalarak 85 bin 540 adet seviyesine geriledi.

Bu dönemde otomobil satışları geçen yılın eylül ayına göre yüzde 14,61 azalarak 67 bin 434 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 1,6 artışla 18 bin 106 adet olarak kaydedildi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlarına göre yüzde 33,4'lük bir artış gözlemlendi. Otomobil pazarındaki artış ise 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlarına göre yüzde 37 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalamasına göre yüzde 21,7 arttı.

Türkiye'nin otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 847 bin 692 adet olarak belirlendi.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 0,9 artışla 673 bin 73 adede ulaştı, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8,4 azalarak 174 bin 619 adet oldu.