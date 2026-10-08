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Eylül 2026’nın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi? TÜİK verileri açıklandı...

Eylül 2026’nın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi? TÜİK verileri açıklandı...

8.10.2026 10:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Eylül 2026’nın en çok kazandıran yatırım aracı hangisi? TÜİK verileri açıklandı...

Eylül ayında yatırım araçlarının reel getiri performansında dikkat çekici bir ayrışma yaşandı. Kısa ve uzun vadeli sonuçlar yatırımcıların tercihlerini yeniden şekillendirirken, hangi yatırım aracının öne çıktığı ve hangilerinin kaybettirdiği TÜİK verileriyle ortaya çıktı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerini yayımladı.

Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,18, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,40 ile Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) gerçekleşti.

AYLIKTA BIST 100 EN ÇOK KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi brüt yüzde 0,96 reel getiri sağladı.

Aynı dönemde Amerikan Doları yüzde 0,44, Euro yüzde 1,12, külçe altın yüzde 2,24 ve BIST 100 endeksi yüzde 6,01 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi brüt yüzde 1,19 reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,22, Euro yüzde 0,89, külçe altın yüzde 2,02 ve BIST 100 yüzde 5,79 reel kayıp oluşturdu.

ÜÇ AYLIKTA MEVDUAT ÖNE ÇIKTI

Üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti.

Mevduat faizi brüt, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,11 oranında reel getiri sağladı.

Aynı dönemde en fazla reel kayıp BIST 100’de görüldü. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,29 oranında kaybettirdi.

ALTI AYLIKTA DA MEVDUAT ZİRVEDE

Altı aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti.

Mevduat faizi brüt, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,15 reel getiri sağladı.

Bu dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren araç ise külçe altın oldu.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,73 oranında reel kayıp oluşturdu.

YILLIKTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Yıllık değerlendirmede ise tablo değişti.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,30 oranında reel getiri sağlayarak yatırım araçları arasında ilk sırada yer aldı.

Yıllık bazda DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,85, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,93 reel getiri sağladı.

Mevduat faizi brüt ise Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 2,17, TÜFE’ye göre yüzde 0,32 reel getiri sundu.

Buna karşılık BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 2,80, TÜFE’ye göre yüzde 4,56; Amerikan Doları yüzde 7,58 ve yüzde 9,26; Euro ise yüzde 9,33 ve yüzde 10,97 oranında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

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