Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2026 Konut/iş yeri kira zammı ne kadar olacak, yüzde kaç?

Eylül 2026 kira artış oranı henüz belli olmadı. Oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos 2026 enflasyon verilerini açıklamasıyla netleşecek. Peki, Eylül ayı kira zammı ne zaman belli olacak, konut ve iş yeri kiralarında artış oranı yüzde kaç olacak?

2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2026 Ağustos ayı enflasyon verileri, 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 Eylül ayı kira artış oranı netlik kazanacak.

2026 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ?

Eylül 2026 kira artış oranına ilişkin henüz resmi rakam açıklanmazken, piyasa beklentileri de şekillenmeye başladı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentisi aylık yüzde 1,95 seviyesinde bulunuyor. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan Eylül 2026 kira zam oranının yüzde 31 civarında olması bekleniyor. Ancak kesin oran, TÜİK'in ağustos ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte netleşecek.

2026 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2026 Ağustos ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,90 olarak belirlendi.

Buna göre, kira kontrat süresi Ağustos ayında dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına en fazla yüzde 31,90 oranında zam yapabildi.