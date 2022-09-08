Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:28

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eylülde toplam 2,1 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı kapsamında, yaklaşık 1,2 milyar lira tutarında yaşlı aylığı, yaklaşık 935 milyon lira da engelli aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti.







