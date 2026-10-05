Eylül ayının zam şampiyonları belli oldu: TÜİK enflasyon verilerini açıkladı

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 25,79 ile yükseköğretim eğitiminde yaşandı. Fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 24,41 ile turunçgiller oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde yükseköğretim eğitimi fiyatları yüzde 25,79 arttı. Bu grubu yüzde 23,31 ile “hurma, incir ve tropikal meyveler, taze” ve yüzde 19,99 ile “yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri” izledi.

Eylülde fiyatı en fazla yükselen diğer ürün ve hizmetler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile motorin (mazot), yüzde 12,23 ile margarin ve yüzde 11,55 ile benzin yer aldı.

EĞİTİM FİYATLARINDA DİKKAT ÇEKEN ZAM

TÜİK’in Tüketici Fiyatları Endeksi verilerine göre, eylülde aylık bazda fiyatı en fazla yükselen 10 ürün ve hizmet şöyle:

Yükseköğretim eğitimi: Yüzde 25,79 Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze: Yüzde 23,31 Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri: Yüzde 19,99 Okul servisleri: Yüzde 16,04 Motorin (mazot): Yüzde 12,93 Margarin: Yüzde 12,23 Benzin: Yüzde 11,55 Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrimiçi yayın hizmetleri: Yüzde 10,30 Kömür, kömür briketi ve turba: Yüzde 9,84 Yakacak odun, peletler ve briketler dahil: Yüzde 8,48

TURUNÇGİLLERDE FİYATLAR GERİLEDİ

Eylülde fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 24,41 ile “turunçgiller, taze” oldu.

Turunçgilleri yüzde 17,62 ile “diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş”, yüzde 13,12 ile “diğer meyveler, taze”, yüzde 12,96 ile “hava yolu ile yurtdışı yolcu taşımacılığı” ve yüzde 11,78 ile “yumrulu sebzeler” takip etti.

Fiyatı en fazla gerileyen seçilmiş diğer maddeler ise yüzde 9,22 ile “kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması”, yüzde 8,89 ile “balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş”, yüzde 8,41 ile “sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze” ve yüzde 6,80 ile “hava yolu ile yurtiçi yolcu taşımacılığı” oldu.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN 10 ÜRÜN