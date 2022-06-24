Faiz kararı kuru etkiledi mi? Euro ne kadar oldu? (24 Haziran 2022)

Euro/TL, TCMB'nin politika faizinin sabit bırakmasının ardından yatay seyrini sürdürüyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2022 Cuma, 09:32
Faiz kararı kuru etkiledi mi? Euro ne kadar oldu? (24 Haziran 2022)
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İstanbul serbest piyasada güne 18.2970 liradan güne başlayan Euro şu dakikalarda 18.3021'den işlem görüyor.

Gün içerisinde en düşük 18.2430 seviyesine inen Euro, en yüksek 18.3233 seviyesine ulaştı.

Haftalık değişim grafiğine bakıldığında 18.02 bandında olan Euro en yüksek 18.5969 seviyesine ulaşarak TL karşısında haftalık periyotta yüzde 0.68 kazanç elde etti.


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