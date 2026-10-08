Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2.2 milyarlık fon vurgununda yeni perde: Kaya çifti ifade verdi, gözler Tera-Özata ilişkisinde

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 131 yatırım fonu hakkında tasfiye kararı almasıyla büyüyen fon soruşturmasında, partiden istifa eden AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya İstanbul Adliyesi’nde "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Skandalın ortaya çıkmasından 12 gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’na giden çift, haklarındaki suçlamaları reddetti. İlyas Kaya, Nisan 2026'da yaklaşık 150 bin lot Özata Denizcilik hissesi aldığını, ağustos ve eylül aylarında yaptığı satışlardan elde ettiği geliri kısa süreliğine Halk Yatırım ve Tera Yatırım fonlarında değerlendirdiğini söyledi. Yatırımlarında yönlendirme olmadığını savunan İlyas Kaya, kamuoyundaki tartışmalar sonrası "vicdani rahatsızlık" duyduğunu ve kazancını TMSF hesabına gönderdiğini beyan etti.

Nisan ayında 250 bin lot Özata hissesi aldığını belirten Fatma Betül Sayan Kaya da eşiyle benzer bir ifade vererek, satış sonrası parasını kısa süre Tera fonlarında değerlendirdiğini anlattı. Kaya, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’den tüyo aldığı iddialarını reddederek, Özata Denizcilik hisselerinin yükseleceğine dair önceden bilgi sahibi olmadığını savundu.

TERA VE ÖZATA BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKİYOR

Kaya çifti, yaklaşık 163 milyon TL'lik yatırımlarını 5 ay gibi kısa bir sürede 2,2 milyar TL seviyesine çıkarırken kendi öngörüleriyle hareket ettiklerini iddia etse de savcılık dosyasındaki para trafiği çok farklı bir tabloya işaret ediyor. Çiftin, Özata Denizcilik hisselerinden elde ettikleri devasa kârı, kısa süre sonra yine aynı hisseleri domine eden Tera fonlarına yatırması, iki kurum arasındaki dikkat çekici bağlantıyı gözler önüne seriyor.

Fon krizinin merkezinde yer alan ve SPK tarafından tasfiye sürecine alınan 5 adet Tera Portföy fonunun tamamının portföyünde Özata Denizcilik (OZATD) hisseleri bulunuyordu. Bu 5 fon, piyasadaki hisseleri toplayarak Özata Denizcilik'in şirket sermayesinin bir dönem %26,4'üne kadar sahip olmuştu.

FONLARIN ÖZATA DENİZCİLİK ÜZERİNDEKİ DEVASA AĞIRLIĞI

Resmi kayıtlara göre Tera'nın alım-satım işlemlerine yön veren ana fonlarında Özata hisseleri inanılmaz ağırlıklara ulaşmıştı. Kaya çiftinin yönlendirme olmadığını iddia ettiği bu işlem ağındaki ana fonların durumu şöyleydi:

TLY (Tera Portföy Birinci Serbest Fon): Özata Denizcilik hisselerinin fon içindeki ağırlığı krizden önceki dönemde %34,27 gibi piyasa normlarının çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. Eylül başındaki kısmi satışlarla bu oran %19,43 ile %20,22 bandına indi.

Özata Denizcilik hisselerinin fon içindeki ağırlığı krizden önceki dönemde %34,27 gibi piyasa normlarının çok üzerinde bir seviyeye ulaştı. Eylül başındaki kısmi satışlarla bu oran %19,43 ile %20,22 bandına indi. TMV (Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fonu): TLY ile birlikte tek bir günde (14 Mayıs) 13 milyondan fazla Özata hissesi alarak şirketteki yoğunlaşmayı sağlayan ve hisse fiyatını tetikleyen ikinci ana fon konumundaydı.

TLY ile birlikte tek bir günde (14 Mayıs) 13 milyondan fazla Özata hissesi alarak şirketteki yoğunlaşmayı sağlayan ve hisse fiyatını tetikleyen ikinci ana fon konumundaydı. THF (Tera Portföy Hisse Senedi Fonu): Son açıklanan portföy dağılımına göre Özata Denizcilik hisseleri %7,21 ile fonun en büyük pozisyonuydu.

Kaya çiftinin, doğrudan yönlendirme almadıklarını söylemelerine rağmen, Özata hisselerinden kazandıkları milyarlarca lirayı tam da bu hisseleri spekülatif şekilde toplayan fonların yönetimine emanet etmesi, soruşturmadaki para trafiği incelemelerinde dikkat çeken bir başka ayrıntı oldu.

İADE EDİLEN 1.8 MİLYAR TL CEZADAN DÜŞMEYECEK

Bu şüpheli işlemlerin ardından partiden ihraç edilen çiftin, 5 Ekim'de TMSF bünyesindeki gönüllülük esaslı iade fonlarına 1 milyar 860 milyon TL aktardığı ortaya çıktı. Ancak uzmanlar, "vicdani rahatsızlık" gerekçesiyle yapılan bu para iadesinin, yargılama sonucunda çıkabilecek olası bir adli para cezasından doğrudan mahsup edilmesinin mevcut mevzuata göre mümkün olmadığını belirtiyor. Çiftin hangi Tera fonlarına ne kadar yatırdığı ve paraların çıkış tarihlerine ilişkin kesin ayrıntılar savcılık incelemesinin tamamlanmasıyla netleşecek.