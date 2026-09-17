Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır? Ödenmezse nereye başvurulur?

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR? Fazla mesai ücretinin hesaplanmasında çalışanın normal saatlik ücreti esas alınıyor. Haftalık 45 saati aşan her bir saatlik çalışma için normal saatlik ücretin yüzde 50 zamlı tutarı ödeniyor. Örneğin normal saatlik ücreti 200 TL olan bir çalışanın bir saatlik fazla mesai ücreti: 200 TL × 1,5 = 300 TL oluyor. Çalışan 10 saat fazla mesai yaparsa: 300 TL × 10 = 3.000 TL fazla çalışma ücreti doğuyor.

HAFTADA 45 SAATTEN AZ ÇALIŞANLARDA FAZLA MESAİ NASIL HESAPLANIR? İş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenmişse, bu sürenin üzerinde ancak 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak değerlendiriliyor. Örneğin sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 40 saat olan bir çalışan 44 saat çalışırsa, 4 saatlik çalışma fazla sürelerle çalışma kapsamında değerlendiriliyor. Bu durumda her saat için normal saatlik ücretin yüzde 25 artırılmış tutarı ödeniyor.

FAZLA MESAİ YERİNE İZİN KULLANILABİLİR Mİ? Evet. Çalışan, fazla çalışma karşılığında zamlı ücret yerine serbest zaman kullanmayı tercih edebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre her bir saatlik fazla çalışma karşılığında 1 saat 30 dakika serbest zaman kullanılabilir. Bu süre, ücrette herhangi bir kesinti yapılmadan kullandırılmalıdır.

FAZLA MESAİ ÖDENMEZSE NE YAPILIR? İşverenin hak edilen fazla mesai ücretini ödememesi halinde çalışan, öncelikle fazla çalışmayı ve ödenmeyen ücretleri gösteren belgeleri saklamalıdır. Bordrolar, puantaj kayıtları, işyeri giriş-çıkış kayıtları, e-postalar ve mesajlar gibi belgeler çalışma süresinin ispatında önem taşıyabilir. Çalışan ayrıca ALO 170 üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurarak bilgi ve yönlendirme alabilir. Bakanlığın resmi kaynaklarında ALO 170 ve CİMER üzerinden çalışma hayatına ilişkin başvuruların değerlendirildiği belirtiliyor.

FAZLA MESAİ İÇİN DAVA AÇMADAN ÖNCE ARABULUCUYA BAŞVURMAK GEREKİR Mİ? İşçilik alacaklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda dava yoluna başvurmadan önce zorunlu arabuluculuk sürecinin işletilmesi gerekir. Arabuluculukta anlaşma sağlanamaması halinde iş mahkemesinde dava açılması mümkün olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk mekanizmasına ilişkin resmi bilgileri yayımlıyor.