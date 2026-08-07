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Fed Başkanı'ndan piyasaları sarsacak mesaj: Enflasyon artarsa faiz artırımı yeniden masaya gelecek

Fed Başkanı'ndan piyasaları sarsacak mesaj: Enflasyon artarsa faiz artırımı yeniden masaya gelecek

7.08.2026 14:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Fed Başkanı'ndan piyasaları sarsacak mesaj: Enflasyon artarsa faiz artırımı yeniden masaya gelecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonda yükseliş yaşanması halinde eylül ayında faiz artışının gündeme gelebileceğine yönelik sinyalleri, piyasaları hareketlendirdi. Warsh'ın açıklamalarının ardından tahvil piyasalarında satış baskısı tırmanırken, yatırımcılar net yönlendirmeler almak için gelecek enflasyon verilerine ve yaklaşan Jackson Hole sempozyumuna kilitlendi.
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi halinde faiz artırımı seçeneğinin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Warsh'ın değerlendirmelerine göre, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve piyasalarda borçlanma maliyetlerinin yükseleceği yönündeki beklentilerin güçlenmesi durumunda, Fed eylül toplantısında faiz artırımına gidebilir.

PİYASALAR FED'İN MESAJLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Warsh'ın para politikasına ilişkin sınırlı açıklamalarda bulunması, ABD Hazine tahvillerinde satış baskısını artırdı.

Yatırımcılar, Fed Başkanı'nın özellikle enflasyonla mücadele konusunda daha net yönlendirmelerde bulunmasını bekliyor.

Geçen haftaki Fed toplantısının ardından ABD'nin uzun vadeli borçlanma maliyetlerinde sert yükseliş yaşandı. 30 yıllık Hazine tahvili getirileri 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyelere çıktı.

Piyasa katılımcıları, enerji fiyatlarındaki yükselişin maliyet baskısını artırabileceği bir dönemde Warsh'ın daha güçlü mesajlar vermemesinin, Fed'in fiyat istikrarına yönelik kararlılığı konusunda soru işaretleri oluşturduğunu değerlendiriyor.

İLETİŞİM STRATEJİSİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR

Warsh'a yakın kaynaklar, Fed Başkanı'nın görevdeki ilk 10 haftasında iletişim konusunda bazı hatalar yaptığını kabul ettiğini aktardı.

Bu değerlendirmeler arasında, fiyat istikrarına ilişkin temel mesajların yeterince öne çıkarılamaması ve Fed'in yeniden yapılandırılmasına yönelik uzun vadeli planların kısa vadeli faiz kararlarıyla ilişkilendirilmesi sonucu oluşan belirsizlikler yer aldı.

Buna karşın kaynaklar, söz konusu iletişim sorunlarının Fed'de başlatılan yeniden yapılanma sürecini değiştirecek nitelikte görülmediğini belirtti.

GÖZLER EYLÜL AYINDAKİ FAİZ KARARINDA

Piyasaların odağında şimdi önümüzdeki haftalarda açıklanacak enflasyon verileri bulunuyor.

Bu verilerin, Fed'in eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda alınacak faiz kararında belirleyici olması bekleniyor.

CME Group verilerine göre vadeli işlem piyasaları, Fed'in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini yaklaşık yüzde 55 olarak fiyatlıyor.

Warsh'ın, küresel piyasaların yakından takip ettiği Kansas City Fed'in Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı ilk konuşmada para politikasına ilişkin daha kapsamlı mesajlar vermesi bekleniyor.

İlgili Konular: #enflasyon #fed #ABD Merkez Bankası

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