Fed’de faiz hesabı tersine döndü: Piyasaların gözü açıklanacak kararda

Fed’in 15-16 Eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmasının ardından piyasalarda ekim ayında da yeni bir faiz artışı yapılacağı beklentisi güçlenmişti.

Ancak son günlerde tablo değişti.

New York Fed Başkanı John Williams’ın yeni bir faiz artışı için acil hareket edilmesi gerekmediği yönündeki mesajları, ekim toplantısına ilişkin beklentiyi belirgin biçimde düşürdü. Reuters’a göre piyasaların ekim ayında faiz artışı ihtimaline verdiği olasılık yüzde 20-25 bandına kadar gerilerken, aralık toplantısı için artış beklentisi yaklaşık yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.

TAHVİL PİYASASI FED'İN YERİNE SIKILAŞTIRDI

Beklentilerdeki değişimin önemli nedenlerinden biri ABD tahvil piyasasında yaşanan sert hareket oldu.

Uzun vadeli Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş, şirketler ve hanehalkı açısından borçlanma maliyetlerini artırarak finansal koşulları sıkılaştırıyor.

Bu durum, Fed’in yeni bir faiz artışı yapmadan da ekonomide benzer bir sıkılaştırma etkisi oluşmasına yol açıyor.

ABD’de 30 yıllık Hazine tahvili getirisi 7 Ekim’de yüzde 5,70’i aşarak 24 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yüksek enerji fiyatları ve artan kamu borcu tahvil piyasasındaki baskıyı artırdı.

FED YETKİLİLERİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Fed içinde ise para politikasının bundan sonraki yönüne ilişkin farklı görüşler bulunuyor.

Williams daha temkinli bir yaklaşım benimserken, bazı Fed yetkilileri enflasyon baskısının sürmesi halinde yeni faiz artışlarının gerekli olabileceğini savunuyor.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid daha fazla faiz artışı gerektiği görüşünü dile getirirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise yeni artışların gerekip gerekmediğinin enflasyonu yükselten şokların geçici mi yoksa kalıcı mı olduğuna bağlı olduğunu belirtti.

EKİM YERİNE ARALIK ÖNE ÇIKIYOR

Son dönemde açıklanan daha zayıf istihdam ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileri de ekim ayında yeni bir faiz artışı ihtimalini azalttı.

Eylül başında yüzde 69 seviyelerine kadar çıkan ekim ayı faiz artışı beklentisi, zayıflayan istihdam görünümü ve Fed’den gelen temkinli mesajların ardından yüzde 20’ler seviyesine geriledi.

Piyasalar buna karşılık Fed’in yıl bitmeden bir kez daha faiz artırabileceği görüşünü koruyor.

Mevcut fiyatlamalara göre ekim toplantısında faizlerin sabit tutulması, aralık ayında ise yeni bir faiz artışının gündeme gelmesi daha güçlü senaryo olarak öne çıkıyor.

FED TUTANAKLARI YAKINDAN İZLENECEK

Yatırımcıların odağında şimdi Fed’in eylül toplantısına ilişkin tutanaklar bulunuyor.

Tutanakların, faiz artışı kararının arkasındaki tartışmaları ve Fed üyelerinin yılın geri kalanına ilişkin görüş ayrılıklarını daha net ortaya koyması bekleniyor.

Fed’in bundan sonraki adımlarında istihdam, enflasyon ve tahvil getirilerinin birlikte belirleyici olması bekleniyor.