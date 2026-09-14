Fed'de faiz toplantısı öncesi büyük eşik: Trump indirim istiyor, Warsh direniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın faizlerin düşürülmesi yönündeki baskısı sürerken, Fed’in bu hafta vereceği faiz kararı kritik bir sınava dönüşüyor. Ağustos ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi faiz artışı beklentisini güçlendirirken, olası bir artışın Trump yönetimi ile Fed Başkanı Kevin Warsh arasındaki gerilimi artırabileceği değerlendiriliyor.

FED'İN BAĞIMSIZLIĞI SINANACAK

Kevin Warsh, mayıs ayında Beyaz Saray’daki yemin töreniyle göreve başladığında Trump, kendi seçtiği Fed başkanına tamamen bağımsız hareket etmesi yönünde mesaj vermişti. Trump, Warsh’a “Kendi bildiğini yap” demişti.

Ancak Fed’in bu hafta vereceği faiz kararı, merkez bankasının bağımsızlığı açısından önemli bir sınav olacak.

ENFLASYON VERİSİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNİ GÜÇLENDİRDİ

Cuma günü açıklanan tüketici fiyatları verisi, çekirdek enflasyonun ağustos ayında beklentilerin üzerinde hızlandığını ortaya koydu.

Verinin ardından vadeli piyasalarda Fed’in 15-16 Eylül’deki toplantısında faiz artıracağına ilişkin beklenti yüzde 85’in üzerine çıktı. Böylece Fed’in enflasyonla mücadele kapsamında daha sıkı bir para politikası izleyebileceğine yönelik beklentiler güçlendi.

TRUMP'TAN FAİZ İNDİRİMİ BASKISI

Trump ise Fed üzerindeki faiz indirimi baskısını sürdürüyor. ABD Başkanı, para politikasında gevşemeye gidilmemesi halinde ticaret savaşlarını tırmandırabileceği yönünde mesajlar verirken, pazar günü ABD’de borçlanma maliyetlerinin dünyanın en düşük seviyesinde olması gerektiğini yineledi.

Trump’a yaklaşan Fed toplantısında faiz artırımı bekleyip beklemediği sorulduğunda ise “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

ARA SEÇİMLER ÖNCESİ EKONOMİK BASKI ARTIYOR

Beyaz Saray üzerindeki siyasi baskının da giderek arttığı belirtiliyor. Ara seçimler yaklaşırken kamuoyu yoklamaları, seçmenlerin yükselen yaşam maliyetlerinden duyduğu rahatsızlığın arttığına işaret ediyor.

Faiz indiriminin mortgage ve kredi kartı maliyetlerine yansımasının aylar sürebilecek olması nedeniyle etkinin kısa vadede görülmesi beklenmese de Trump yönetimi açısından faiz indirimi, ekonomide rahatlama beklentisi yaratabilecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

HASSETT'İN AÇIKLAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, cuma günü Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada Trump’ın faizlerin düşürülmesini istediğini söyledi.

Hassett, Fed’in faiz artırması durumunda Trump’ın “bu konuda söyleyecekleri olacağını” ifade etti.

Hassett pazar günü ise açıklamalarının tonunu yumuşattı. Olası bir faiz artışının Trump’ı “çok memnun olmayacağını” söyleyen Hassett, buna karşın önceliğin Kevin Warsh’ın bağımsızlığını savunmak olduğunu belirtti.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Fed’in önündeki temel ikilem, yüksek enflasyonla mücadele ile ekonomik büyümeyi destekleme ve borçlanma maliyetlerini düşük tutma baskısı arasında şekilleniyor.

15-16 Eylül’de gerçekleştirilecek toplantıda alınacak karar, yalnızca ABD ekonomisinin seyri açısından değil, Fed’in siyasi baskılar karşısındaki bağımsızlığı açısından da kritik önem taşıyor.