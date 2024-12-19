Fed faiz indirdi: Powell'dan 2025 için dikkat çeken enflasyon uyarısı

Yayınlanma: 19.12.2024 - 11:01

Güncelleme: 19.12.2024 - 11:01

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler doğrultusunda politika faizini çeyrek puan indirerek yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığına çekti. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin sürdüğüne dikkat çekerek, bundan sonraki faiz indirimlerinin daha temkinli olacağı mesajını verdi.

ENFLASYON VE TRUMP ETKİSİ

Powell, enflasyonun 2022'deki zirve seviyesinden bu yana yavaşladığını, ancak son dönemde beklenen hızda düşmediğini belirtti. Özellikle barınma maliyetlerinin beklentilerin üzerinde seyrettiğine vurgu yaptı. Ayrıca, Donald Trump’ın başkanlık döneminde izlenebilecek ekonomik politikaların, faiz kararlarında etkili olabileceğine dikkat çekildi.

PİYASALARDA DALGALANMA

Powell’ın açıklamaları, finansal piyasalarda sarsıntıya neden oldu. Hisse senetlerinde keskin düşüşler yaşanırken, tahvil getirileri yükseldi. Yatırımcılar, 2025'e kadar Fed’in faiz indirimi beklentilerini düşürdü. Piyasalar, gelecek yıl yalnızca 25 baz puanlık bir faiz indirimi fiyatlamaya başladı.

POLİTİKA YAPICILARIN GÖRÜŞLERİ DEĞİŞTİ

Fed yetkilileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun 2025'e kadar yüzde 2,5 seviyesinde kalmasını öngörüyor. Bu oran, Fed’in yüzde 2’lik hedefinin üzerinde. Powell, "İyi bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz, ancak bundan sonrası daha temkinli bir aşama" diyerek, enflasyonla mücadelede sabırlı bir duruş sergileneceğinin altını çizdi.

FAİZ İNDİRİMİ TARTIŞMALARI

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, faiz indirimine karşı çıkan tek üye oldu. Hammack, faizlerin değişmemesi gerektiğini savunurken, Powell, alınan kararın piyasanın düşündüğünden "daha yakın" bir değerlendirmeyle alındığını belirtti.

GELECEK YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER

2025 sonuna kadar yalnızca iki çeyrek puanlık faiz indirimi bekleniyor. Bu, Eylül ayındaki projeksiyonlara göre daha az bir gevşeme anlamına geliyor. Fed, 2027'ye kadar enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmeyi öngörüyor. Politika faizinin 2027'de yüzde 3,1 seviyesine ulaşması bekleniyor.

TRUMP'IN POLİTİKALARI BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından, yeni ticaret politikalarının enflasyon üzerindeki etkileri tartışılmaya başlandı. Fed, bu politikalara ilişkin belirsizliğin enflasyon risklerini artırdığını belirtti. Powell, "Herhangi bir sonuca varmak için erken" diyerek, gümrük tarifelerinin kapsamı ve süresinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Fed’in bu kararı, enflasyonla mücadelenin hala öncelik olduğunu ve faiz indirimlerinin daha sınırlı olacağını gösteriyor. Piyasalar ise, önümüzdeki yıl faiz indirimi beklentilerini düşürmüş durumda. Trump yönetiminin ekonomik politikalarının Fed kararlarını nasıl etkileyeceği ise merakla izleniyor.