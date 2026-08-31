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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

31.08.2026 16:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül FED faiz kararı beklentisi ne yönde?
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ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı öncesinde piyasalarda hareketlilik arttı. Enflasyonun seyri ve son ekonomik veriler yakından takip edilirken, piyasalarda faiz artırımı beklentisi güçlenmiş durumda. Gözler Fed'in vereceği karara ve kararın dolar, altın ve piyasalar üzerindeki olası etkilerine çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Eylül FED faiz kararı beklentisi ne yönde?

2026 EYLÜL FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2026 yılı eylül ayı toplantısı, 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed’in faiz kararı ise toplantının ikinci günü olan 16 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Eylül toplantısı aynı zamanda Fed’in ekonomik projeksiyonlarını güncellediği toplantılardan biri olacak.

Bu nedenle piyasalar yalnızca Fed faiz kararına değil, karar metnine ve Fed yetkililerinin ekonominin geleceğine ilişkin mesajlarına da odaklanacak.

EYLÜL 2026 FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA?

Fed faiz kararı, 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak.

2026 EYLÜL FED FAİZ KARARI NE OLUR, BEKLENTİ NE YÖNDE?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin enflasyonun soğumaması halinde faiz artırımı gerekebileceği görüşünde olduğunu gösterdi.

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