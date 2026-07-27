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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz FED faiz kararı ne olacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz FED faiz kararı ne olacak?

27.07.2026 14:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz FED faiz kararı ne olacak?

Küresel piyasaların kilitlendiği ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz 2026 faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz FED faiz kararı ne olacak?
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Küresel ekonominin rotasını belirleyen FED'in Temmuz 2026 kararı öncesinde piyasalardaki heyecan en üst seviyeye ulaştı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Temmuz FED faiz kararı ne olacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), Temmuz ayı para politikası toplantısını 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirecek.

İki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından alınan faiz kararı, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Temmuz toplantısı öncesinde piyasalardaki genel beklenti, FED'in politika faizinde değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeyi koruması yönünde şekilleniyor. FED’in faizleri sabit bırakması ve geleceğe dönük daha ılımlı (güvercin) mesajlar vermesi durumunda ABD Dolar Endeksi’nde (DXY) gevşeme görülebilir. Bu durum ons altın, gram altın, borsa endeksleri ve kripto varlıklarda yukarı yönlü hamleleri destekleyebilir. Öte yandan, enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle şahin tonlu bir yönlendirme yapılması halinde dolarda küresel ölçekte değer kazanımı ve riskli varlıklarda satış baskısı oluşması bekleniyor.

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