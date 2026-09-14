Küresel piyasaların yakından takip ettiği Fed faiz kararı için kritik haftaya girildi. ABD’de son dönemde açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte faiz kararına ilişkin beklentiler de değişti. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 Eylül ayı FED faiz beklentisi ne yönde?

FED EYLÜL AYI FED TOPLANTI TARİHLERİ

FED'in eylül ayı para politikası toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek FOMC toplantısının ardından alınan faiz kararı 16 Eylül Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak.

Kararla birlikte piyasaların odağında FED'in para politikasının gelecek dönemine ilişkin vereceği mesajlar da olacak.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Eylül ayı FED faiz kararının 16 Eylül'de Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanacak.

Faiz kararının ardından yapılacak değerlendirmeler ve para politikasının seyrine ilişkin mesajlar da yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED'in 16 Eylül Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde beklentiler faiz arttırımının olacağı yönünde artış göstermeye devam ediyor. ABD'de üretici enflasyonu Ağustos'ta yüzde 5,4 artış gösterirken FED'in önümüzdeki hafta içerisinde 25 baz puanlık faiz arttırımına gitme ihtimali piyasa fiyatlamaları sonucunda yüzde 70'e yaklaştı.