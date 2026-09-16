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FED faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

16.09.2026 12:01:00
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Haber Merkezi
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FED faiz kararı sonrası altın ve dolar ne olacak? Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların gözü bugün ABD Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Kararın saati yaklaşırken “FED faiz kararı ne olacak, altın düşecek mi, dolar yükselecek mi, gram altın ne kadar olacak?” soruları araştırılıyor. İşte 16 Eylül 2026 FED faiz kararı öncesinde merak edilenler...
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ABD Merkez Bankası FED'in Eylül ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği kararın ardından özellikle altın ve doların nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu. Gram altın 16 Eylül sabahına 6.769 TL, ons altın ise 4.327 dolar seviyesinde başladı.

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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED'in Eylül ayı faiz kararının 16 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de açıklanması bekleniyor. Kararla birlikte FED Başkanı'nın açıklamaları ve ekonomik projeksiyonlar da piyasalar tarafından takip edilecek.

FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Piyasaların odaklandığı temel konu, FED'in politika faizinde nasıl bir değişikliğe gideceği. Kararın açıklanmasıyla birlikte ABD doları, tahvil getirileri ve değerli metallerde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN DÜŞER Mİ?

Faiz kararının ardından altının yönü yalnızca faiz değişikliğine değil, FED'in karar metnine ve gelecek döneme ilişkin mesajlarına da bağlı olacak. Bu nedenle yatırımcılar yalnızca faiz oranını değil, FED'in sonraki toplantılara ilişkin vereceği sinyalleri de izleyecek.

FED FAİZ KARARI DOLARI NASIL ETKİLER?

FED'in faiz kararı ve karar sonrası verilen mesajlar doların küresel değerinde hareketliliğe neden olabilir. Bu hareketlilik Türkiye'de dolar/TL kuru üzerinden altın fiyatları başta olmak üzere birçok piyasaya yansıyabilir.

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