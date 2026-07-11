Fed'in yarı yıllık raporu: Ekonomiye Ortadoğu baskısı ve yapay zeka desteği

ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre'ye sunduğu temmuz ayı yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda, kısmen Ortadoğu'daki çatışmalardan kaynaklanan belirsizliklere rağmen ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini bildirdi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un haftaya Kongre'ye sunacağı raporda, enerji dahil arz şoklarının etkisiyle enflasyonun bu yıl yükseldiği ve yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin üzerinde kaldığı vurgulandı. Fiyat artışlarını tetikleyen unsurlar olarak; geçmiş gümrük vergileri, Ortadoğu kaynaklı enerji fiyatlarındaki sıçrama ve yapay zeka odaklı teknoloji ürünlerine yönelik yoğun talep gösterildi. Kısa vadeli enflasyon beklentileri yükselse de uzun vadeli beklentilerin yüzde 2 hedefiyle uyumlu seyrettiği belirtildi.

FED ALTERNATİF SUNACAK

İşsizliğin düşük seviyelerde kalarak iş gücü piyasasının genel istikrarını koruduğu ve arz-talep dengesinin sağlandığı aktarıldı. İlk çeyrekteki ılımlı Reel GSYH büyümesini yapay zeka odaklı yatırımlar ve federal alımlardaki toparlanmanın desteklediği; ancak hanehalkı tüketiminin sınırlı, konut piyasasının ise durgun kaldığı ifade edildi.

ABD finansal sisteminin sağlam ve dirençli olmaya devam ettiğinin altı çizilen raporda, varlık değerlemelerinin tarihsel normların üzerinde seyrettiğine dikkat çekildi. Küresel dış ekonomik büyümenin ise ABD gümrük vergileri ve Ortadoğu'daki ters rüzgarlarla durgunlaştığı, ancak bu durumun yapay zeka yatırımlarıyla kısmen dengelendiği belirtildi. Ayrıca yılın geri kalanında bağımsız çalışma gruplarının Fed'in para politikasının beş temel alanını inceleyerek alternatifler sunacağı açıklandı.