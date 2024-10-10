Fernas Madencilik işçilerine polis ablukası: 'Gerekirse öleceğiz ama dönmeyeceğiz'

Yayınlanma: 10.10.2024 - 13:35

Güncelleme: 10.10.2024 - 13:42

Manisa'nın Soma ilçesindeki Fernas Madencilik’te, AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu işyerinde, iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan işçiler, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atılmıştı. Direnişlerinin 46. gününde, Fernas işçileri Kurtuluş Parkı’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürümek istedi, ancak polis bu yürüyüşü engelledi.

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