Finansal İstikrar Komitesi'nden borsa hareketliliğine ilişkin açıklama: 'Sorun geçici ve yönetilebilir niteliktedir'

Finansal İstikrar Komitesi (FİK), sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Komite, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını değerlendirdi.

FİK’TEN PİYASALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, sorunun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaştığı ve geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Simsek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir.

LİKİDİTE SIKIŞIKLIĞI İÇİN TEDBİRLER DEĞERLENDİRİLDİ

Komitenin, piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle uygulamaya konulacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır. Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

YURTTAŞLARA RESMİ KAYNAK UYARISI

FİK, süreç boyunca yurttaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

Açıklamanın sonunda Komitenin gelişmeleri yakından takip edeceği ve kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirileceği kaydedildi:

Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz. Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir.