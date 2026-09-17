Finansal İstikrar Komitesi (FİK) saat 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada "Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir" denildi. Peki, Finansal İstikrar Komitesi nedir, amacı nedir? Finansal İstikrar Komitesi üyeleri kimler?

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ NEDİR?

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin gözetimi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak ilgili kurumların bir araya geldiği yapıdır. Komitenin temel amacı, finansal sistemdeki kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eş güdüm sağlamaktır.

FİK'in görev alanı kapsamında finansal istikrar ve güvenliği tehdit edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, bu risklerin etkin şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulması ve politika önerilerinin tespit edilmesi yer almaktadır.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ NE YAPAR?

Komitenin başlıca görevleri arasında:

Finansal sistemi tehdit edebilecek sistemik riskleri ve kırılganlıkları belirlemek ve izlemek

Bu risklerin azaltılması için politika önerileri geliştirmek

Finansal düzenlemelerin etkilerini değerlendirmek

Finansal sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlamak

Finansal düzenleyici kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmek yer alıyor.

Komiteye Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık ediyor. Komitede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, TCMB, SPK, BDDK, SEDDK ve TMSF'nin başkanları yer alıyor.

Kısaca FİK'in amacı tek tek bankaları veya şirketleri yönetmek değil; finansal sistemin tamamında oluşabilecek riskleri önceden tespit edip kurumlar arasında ortak hareket edilmesini sağlamak.

Bu çalışmalar, komite üyelerinin bağımsızlıklarından ödün vermeden aralarındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlanması kapsamında yürütülmektedir.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ ÜYELERİ KİMLER?

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sektörün gözetiminden sorumlu ilgili kurumların başkanlarından oluşmaktadır. Komiteye Hazine ve Maliye Bakanı başkanlık etmektedir.

Mevzuata göre komitede Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) başkanları yer almaktadır.