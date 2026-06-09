Fitch Ratings'ten küresel ekonomiye şok revizyon: Durum gitgide kötüleşecek

Fitch Ratings, ABD ile İran arasındaki savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerini gerekçe göstererek 2026 yılı küresel kamu maliyesi sektör görünümünü “nötr” seviyesinden “kötüleşen” seviyesine revize etti.

Kuruluş, çatışmaların küresel büyümeyi yavaşlatmasının yanı sıra enflasyon, tahvil getirileri ve jeopolitik riskler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmasını beklediğini açıkladı.

KÜRESEL EKONOMİDE DAYANIKLILIK VURGUSU

Fitch Ratings, küresel ekonominin son dönemde gösterdiği dayanıklılık ile finansman koşullarının görece güçlü kalmasının riskleri kısmen dengelediğini belirtti.

Kuruluş ayrıca, çatışmaların bölgesel etkilerini yansıtmak amacıyla beş farklı bölgesel kamu maliyesi görünümünü de “kötüleşen” olarak güncelledi.

BÜYÜK ÇİN BÖLGESİ POZİTİF AYRIŞTI

Fitch’in değerlendirmesinde, Büyük Çin bölgesi görünümü iyileşen tek bölge oldu.

Güçlü ihracat performansının ekonomik büyümeyi desteklemeye devam ettiği ve deflasyonist baskıların azalmaya başladığı belirtilirken, bölgenin enerji şoklarına karşı daha dirençli olduğu ifade edildi.

Kuruluş, yüksek ham petrol stokları, güçlü rafineri kapasitesi ve çeşitlendirilmiş enerji kaynakları sayesinde Büyük Çin bölgesinin enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede Fitch Ratings, bölgenin görünümünü “kötüleşen” seviyesinden “nötr” seviyesine yükseltti.