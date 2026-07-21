Fitch’ten Türkiye uyarısı: Enflasyon kırılgan, dış finansman ihtiyacı yüksek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu "BB-" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etmesinin ardından, kararın arkasındaki gerekçeleri ve not artışının önündeki engelleri açıkladı. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye ekonomisinin küresel ve jeopolitik şoklara karşı belirli bir direnç gösterdiğini ifade etse de olası bir not artışı için uluslararası rezervlerin kalıcı biçimde iyileşmesi ve sıkı para politikası duruşunun korunması gerektiğini belirtti.

REZERVLER KRİZ ÖNCESİ SEVİYELERİN ALTINDA

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın yarattığı ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle nisan ayında takvim dışı bir değerlendirme yayımladıklarını hatırlatan Morales, mevcut tablonun nisan ayındaki risklerle tutarlılık gösterdiğini söyledi. Savaşın etkisiyle uluslararası rezervlerde yaşanan erimenin ardından bir miktar toparlanma sağlandığını ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Morales, durumu şu sözlerle özetledi:

"Uluslararası rezervler toparlanmış olsa da hala savaş öncesi seviyelerin altında kalmaya devam ediyor."

Jeopolitik belirsizliklerin devam ettiğini ve bu durumun gelişmekte olan piyasalar üzerinde enflasyonist baskılar yarattığını belirten Morales, Türkiye’nin nispeten yüksek olan dış finansman ihtiyacı göz önüne alındığında rezervlerdeki iyileşmenin geçici değil, kalıcı olmasının kırılganlığı azaltmak adına belirleyici faktör olacağını dile getirdi.

ENFLASYON DÜŞÜŞÜ ZAMAN ALACAK, SÜREÇ KIRILGAN

Türkiye’de enflasyonist baskıların hafifleme belirtileri göstermesine rağmen yüksek seviyesini koruduğuna dikkat çekilen değerlendirmede, politika güvenilirliğinin altı çizildi. Enflasyon beklentilerindeki kazanımların korunması ve pozitif dolarizasyonun yüzde 38 seviyesinde yatay seyretmesi olumlu unsurlar arasında sıralansa da risklerin sürdüğü kaydedildi. Enflasyondaki katılığı değerlendiren Morales, "Yüzde 30'un üzerindeki enflasyonun yavaşlamasının biraz zaman alabileceğini dikkate almak gerekiyor" ifadelerini kullanırken sürecin kırılgan olduğunu vurguladı.

Bankacılık sektörünün sağlam yapısı ve dış finansmana erişim kapasitesinin Türkiye’ye dış şoklara karşı direnç kazandırdığını belirten Morales, not artışı için enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacak politikaların kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

YIL SONU FAİZ ÖNGÖRÜSÜ: YÜZDE 35

Merkez Bankası’nın para politikasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Fitch Kıdemli Direktörü Morales, jeopolitik risklerin azalacağı ve enerji fiyatlarının gevşeyeceği varsayımı altında yılın ilerleyen dönemlerinde kademeli bir gevşeme adımı beklediklerini aktardı. Morales, Fitch’in faiz patikasına ilişkin öngörüsünü paylaşarak, "Öngörümüz, Merkez Bankası'nın toplamda 200 baz puan indirime giderek politika faizini 2026 sonunda yüzde 35'e çekeceği yönünde" açıklamasında bulundu.