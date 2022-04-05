Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı başladı

05 Nisan 2022 Salı, 16:59

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında 4'üncü kez toplandı. Komite ilk toplantısını Aralık ayında yapmıştı. İlk toplantının ardından komiteden, “Önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir" açıklaması gelmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'ndeki toplantıda, mart ayı enflasyon verileri, ekonomik temellerle bağdaşmayan fiyat artışlarına karşı önlemler, enflasyon ile mücadele çalışmaları ve gıda arz güvenliği konuları ele alınacak.

Bakanlığın koordinasyonunda her ay düzenlenen toplantı, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla basına kapalı gerçekleştiriliyor.

KOMİTE ÖNCEKİ TOPLANTIDA 7 KARAR ALMIŞTI

Fiyat İstikrarı Komitesi mart ayında üçüncü toplantısını yapmıştı. işletmelerin denetlenmesine ve haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanması ile vatandaşların alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamalar gibi bir dizi kararlar alınmıştı. Alınan kararlar 7 başlıkta şu şekilde toplanmıştı:

1. Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlarımız tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine,

2. Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, işletmelerin denetlenmesine ve ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

3. Mali disiplinden taviz vermeden yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine,

4. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve ham madde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına,

5.Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için ilgili Bakanlıkların gerekli çalışmaları yapmasına,

6. Başta enerji olmak üzere, tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına,

7. Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir.