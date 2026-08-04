Fiyatlarda düşüş hevesi kursakta kaldı: Motorine gelecek indirim ÖTV'ye takıldı

Araç sahiplerinin beklediği motorin indiriminin tutarı netleşti. Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 5 kuruş indirim uygulanacak.

BEKLENEN İNDİRİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÖTV'YE AKTARILDI

Gün içerisinde gündeme gelen yüksek indirim beklentisinin ardından pompaya yansıyacak tutar kesinleşti. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında yaşanan gerileme, motorinde litre başına 6 lira 37 kuruşluk indirim potansiyeli oluşturdu.

Ancak teknik hesaplamalar ve yürürlükteki mevzuat kapsamında, söz konusu indirimin önemli bir bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında değerlendirildi.

POMPAYA 1,05 TL İNDİRİM YANSIYACAK

Hesaplamalara göre toplam 6,37 TL'lik fiyat düşüşünün 5 lira 32 kuruşluk kısmı ÖTV'ye aktarıldı. Bu nedenle sürücülerin pompada hissedeceği indirim tutarı 1 lira 5 kuruş olarak uygulanacak.

Motorindeki yeni fiyatlar, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.