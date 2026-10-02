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'Fon krizi' soruşturması: 19 kişi adliyeye sevk edildi

'Fon krizi' soruşturması: 19 kişi adliyeye sevk edildi

2.10.2026 11:09:00
Güncellenme:
ANKA
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'Fon krizi' soruşturması: 19 kişi adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin gündemindeki "fon krizi"yle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturması kapsamında bu sabah 19 kişi adliyeye sevk edildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon krizi" soruşturması devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 65'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında son olarak dün gece Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve İsmet Öğüt tutuklandı. Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Tolga Tuğtekin ise değişik adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sabah ise emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle:

  1. Ali Serhat Tüzün
  2. Ali Yöney
  3. Alper Tunga Sagu Burak
  4. Burak Sevindik
  5. Fırat Kerim Ersoy
  6. Gökhan Koçyiğit
  7. Gürsel Akça
  8. İdris Çakır
  9. Jeremy Etienne Debost
  10. Mücahit Acaralp
  11. Nil Özalp
  12. Tuncer Köklü
  13. Yasemin Yavuz Koçyiğit
  14. Ali Göl
  15. Hüseyin Emre Güner
  16. İhsan Çimen
  17. Mesut Yalım
  18. Osman Sungur
  19. Tahir Fatih Mutlu
İlgili Konular: #Soruşturma #fon krizi

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