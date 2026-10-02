'Fon krizi' soruşturması: 19 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin "fon krizi" soruşturması devam ediyor.

TUTUKLU SAYISI 65'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında son olarak dün gece Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve İsmet Öğüt tutuklandı. Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Tolga Tuğtekin ise değişik adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakıldı.

Son tutuklamalarla tutuklu sayısı 65'e yükseldi.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sabah ise emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle: