Fon krizinde yeni ayrıntı... Tedbir kararları kaldırılmıştı: SPK'nin başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında şirketlere yönelik uygulanan tedbir kararlarında dün akşam geri adım atıldı.

İlgili kurumlar nezdinde malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir konulan firmalar hakkındaki kısıtlamalar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni bildirimiyle kaldırıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın 5237 sayılı TCK'nın 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlarına dair yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızca 26.09.2026 tarihinde yazılan müzekkerede özetle; aşağıda belirtilen kişi ve kurumların hesaplarında bulunan Sermaye Piyasası araçlarının dondurulmasının talep edildiği, İlgili kurumları nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalar ve fonlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, söz konusu tedbirlerin ve dondurma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

SPK'NİN BAŞSAVCILIĞA GÖNDERDİĞİ YAZI ORTAYA ÇIKTI

Piyasalarda büyük tartışmalara neden olan kararın ardından dün akşam saatlerinde SPK gönderdiği yazı üzerine savcılık, 46 şirket ve 18 yatırım fonu hakkındaki tedbir kararlarını kaldırdı.

SPK'nin savcılığa gönderdiği ve tedbir kararının kaldırılmasına neden olan yazının ayrıntıları ortaya çıktı.

SPK Başkanı imzalı yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve bu yolla suç geliri elde edildiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu yönündeki tespitlerine yer verildi. Yazıda ayrıca, SPK Karar Organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS’ta alım ve satım işlemlerine kapatıldığı hatırlatıldı.

“TÜZEL KİŞİLER VE FONLAR AÇISINDAN YENİDEN DEĞERLENDİRİLSİN”

SPK, Başsavcılığa yaptığı bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz etmezken, 26 Eylül tarihli müzekkerede “sorumlu tüzel kişiler” ve “sorumlu fonlar” listelerinde yer alan şirket ve fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağını bildirdi.

Başsavcılık tarafından şirket ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılması, SPK’nın 131 fonun TEFAS’ta işleme kapatılması ve tasfiyesine yönelik kararlarını ise ortadan kaldırmadığı belirtildi.

SPK’nın yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişi kapsamında aldığı idari kararlar ayrı şekilde uygulanmaya devam ediyor.

TEDBİRLER GERÇEK KİŞİLER YÖNÜNDEN DEVAM EDİYOR

Fon soruşturmasında gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine ilişkin incelemeler devam ederken; adli makamların bir taraftan suçtan kaynaklandığı değerlendirilen kazançların ve sorumluların tespitine, diğer taraftan ise mağdur yatırımcıların haklarının korunması ve piyasalarda ilave mağduriyet oluşmamasına yönelik süreci birlikte yürüttüğü belirtildi.

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